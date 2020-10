„Das hat schon echten Volksfestcharakter. Es ist einfach etwas ganz Besonderes“, bringt es Martin Mensing auf den Punkt.

​Mensing gehört zu jenem Stammtisch, der das Festzelt betreibt, in dem sich die Nienborger nach dem Bummel über den Markt gerne schon ab den Mittagsstunden zum geselligen Beisammensein treffen.

Definitiv kein Festzelt

Aber ist das in der aktuellen Pandemie-Situation überhaupt möglich? „Nein, ist es nicht. Ein Festzelt wird es definitiv nicht geben“, stellt Martin Mensing klar. Aktuell arbeite der Stammtisch noch an einer alternativen Lösung, doch Mensing ist realistisch: „Nach den jüngsten Entscheidungen von Bund und Ländern dürfte das fast unmöglich sein.“ Eine endgültige Entscheidung sei das aber noch nicht. „Wir sind im Austausch mit der Gemeinde“, so Mensing, der auch sagt: „Dass die Gesundheit aller vorgeht, steht außer Frage.“ Musik- und Heimatverein haben angesichts der Pandemie bereits im Vorfeld die Segel gestrichen. Könnte der Krammarkt als solches überhaupt stattfinden? „Stand jetzt, sehe ich das kritisch“, bezieht Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff auf Anfrage Stellung.

Ordnungsamt wird ganz genau hinschauen

Wenngleich er sagt, dass ein reiner Markt mit Verkaufsständen beim Clemensmarkt auch nichts anderes als der Wochenmarkt in Heek sei. Und dieser findet aktuell auch (noch) statt. Kritisch sieht der Bürgermeister Alkoholausschank und eine Essensausgabe. Es gehe darum, sich in dieser Krisenzeit den geltenden Regeln entsprechend zu verhalten. „Es kann einfach nicht alles stattfinden.“

Noch ist der Clemensmarkt seitens der Gemeinde nicht abgesagt. Klar ist derzeit nur, dass es kein Festzelt geben wird. Klar ist aber auch, dass bei allem, was möglicherweise noch geplant ist, das Ordnungsamt ganz genau hinschauen wird. Das hebt der Bürgermeister hervor. Ansonsten wird jetzt erst mal die weitere Entwicklung abgewartet.