Über das Alter einer Dame spricht man ja normalerweise nicht – Elisabeth Voss machte bei der ersten Ratssitzung der neuen Wahlperiode eine Ausnahme und gab freimütig zu, die älteste unter den Ratsmitgliedern zu sein. Der Altersvorsitzenden gebührt nämlich die Aufgabe, dem neuen (und alten) Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff den Amtseid abzunehmen.

„Ich habe zur Feier des Tages sogar extra meine Amtskette angelegt“, scherzte der, bevor er die Formel aufsagte, die ihn weitere fünf Jahre zum Rathauschef macht.

„ Uns wird viel Kommunikation und Kompromissfähigkeit abverlangt. " Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff

„Für viele werden die nächsten fünf Jahre eine ganz neue Situation sein“, prophezeite Weilinghoff nicht nur mit Blick auf die 19 neuen Mitglieder im Gemeinderat, sondern auch auf die Verteilung der Lager: Erstmals seit ewigen Zeiten mischt mit dem Dinkelbündnis eine dritte Fraktion in der Lokalpolitik mit. „Uns wird viel Kommunikation und Kompromissfähigkeit abverlangt.“

Ungekannter Sympathisant

Aber das müsse für eine Gemeinde nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. „Ich wünsche mir dabei einen offenen, ehrlichen und fairen Umgang miteinander.“ Für sich selbst pochte er auf Unabhängigkeit. „Das halte ich bei einem Bürgermeister für ein ganz hohes Gut.“ Als seine beiden Stellvertreterinnen wurden Marion Weichert als gemeinsame Kandidatin von CDU und SPD und Birgit Wüsten vom Dinkelbündnis in geheimer Abstimmung gewählt. Dabei gab es eine erste kleine Überraschung: Entsprechend der Sitze im neuen Gemeinderat und der vorherigen Ankündigung von CDU und SPD, eine gemeinsame Liste bilden zu wollen, hätte Weichert eigentlich 17 Stimmen erhalten müssen – es waren aber nur 16. Das Dinkelbündnis muss also einen unbekannten Sympathisanten in einer der beiden anderen Ratsfraktionen haben ...

Kommentar

Neue Zeitrechnung

Eine neue Zeitrechnung ist am Mittwochabend in Heek angebrochen: Die CDU hat keine absolute Mehrheit mehr sondern hat mit elf nur genauso viele Sitze wie das Dinkelbündnis, die SPD ist mit ihren sechs Sitzen nicht mehr nur der Zuschauer am Rande, sondern kann bei Entscheidungen für Mehrheiten sorgen. Die große Überraschung ist bei der ersten Ratssitzung aber noch ausgeblieben. Die im Vorfeld zwischen CDU und SPD getroffenen Absprachen wurden eingehalten, lediglich ein einziges Mal scherte ein Mitglied aus einer der beiden Fraktionen aus und stimmte entgegen der Parteiräson ab. Gleichzeitig blieben die Neulinge vom Dinkelbündnis bei ihrer Ratspremiere gelassen – selbst als sie die offenbar unerwartete Niederlage bei der Abstimmung über einen neuen Ausschuss hinnehmen mussten. Worauf sich wohl alle einstellen müssen: Als Hochschullehrer nimmt es Prof. Berthold Wigger ganz genau. Gleich mehrfach schaltete er sich ein, um Details in Formulierungen geklärt zu wissen, auch wenn sie an der eigentlichen Sache gar nichts änderten.

Da werden sowohl die Fraktionen als auch Bürgermeister und Verwaltung in Zukunft genau auf jedes Wort achten müssen, um nicht immer wieder in Diskussionen um deren Sinn verwickelt zu werden. Bernd Schäfer