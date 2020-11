Das stimmt so nicht, es gibt noch eine dritte Möglichkeit: Da ein SPD-Fraktionsmitglied nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, waren in der etwas unübersichtlichen Sporthalle der Kreuzschule nur 27 Ratsmitglieder anwesend, damit steht fest, dass auch Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff von seinem Stimmrecht Gebrauch gemacht hat. Deshalb ist es auch möglich, dass keines der Fraktionsmitglieder von CDU und SPD für Birgit Wüsten gestimmt hat, sondern der Bürgermeister. Diese Möglichkeit wurde in dem Bericht leider nicht erwähnt. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.