Neue Zak-Mitarbeiter starten in der Corona-Phase

„Durch die Beschränkungen mit weniger Besuchern hier im Zak hatte ich natürlich mehr Zeit, mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen“, sagt Fabian Walke . Der studierte Sozialarbeiter und Sozialpädagoge ist jetzt seit Mitte September im Zak und bildet mit Vera Eßeling das Leiter-Duo.

Vera Eßeling ist froh, wiedereinen männlichen Kollegen zu haben. „Es macht einfach Sinn, denn so können wir auch geschlechterspezifischer arbeiten.“ Immerhin gebe es Dinge und Themen, die Mädchen ungern mit einem Mann besprechen würden. Oder eben Jungs mit einer Frau.

Für Fabian Walke geht jedenfalls ein Wunsch in Erfüllung. Zuvor war der 31-Jährige in Neuenkirchen im Einsatz, doch die Gegebenheiten in Heek und dem Zak haben ihn begeistert, sagt er. „Das sind hier auch größentechnisch unheimlich tolle Voraussetzungen für die Kinder- und Jugendarbeit. Das ist nicht selbstverständlich.“

​Nachdem Tobias Smits aus freien Stücken den Hut genommen hatte, um sich beruflich anders zu orientieren, wurde die Stelle im Zak ausgeschrieben. „Die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen“, so Fabian Walke. Natürlich habe er sich im Vorfeld alles vor Ort angeschaut. „Es hat mir direkt gefallen.“

Ina Doetkotte absolviert für ein Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst im Jugendhaus. „Das Tolle ist, dass ich richtig in die Arbeit eingebunden werden, viel erleben darf und mittendrin bin“, erzählt sie. Fabian Walke ergänzt: „Mit den jungen Menschen in Kontakt zu kommen, von ihnen zu lernen, für sie da zu sein und jeden Tag etwas anders zu erleben – das ist es, was diesen Beruf so besonders macht.“ Mit einem Augenzwinkern fügt der 31-Jährige hinzu: „Gerade was technische Dinge anbelangt, kann ich von ihnen noch Einiges lernen.“ Blickt man auf die zurückliegenden Herbstferien und das umfangreiche Programm des Zak-Teams für die Kinder und Jugendlichen aus der Dinkelgemeinde, dann ist klar, die Zusammenarbeit zwischen Vera Eßeling und den Neuen funktioniert bereits nach kurzer Zeit richtig gut. Und das trotz Corona und all den damit einhergehenden Einschränkungen. Auch im Zak.

„Es waren anstrengende und intensive, aber auch unglaublich wichtige zwei Herbstferien-Wochen“, blickt Fabian Walke zurück. Und Vera Eßeling nickt zustimmend. Zum einen, um sich als Team einzuspielen und zum anderen, um den Kindern und Jugendlichen trotz Coronaetwas Abwechslung zum Alltag bieten zu können. Und genau das sei auch weiterhin das Ziel. Corona hin oder her.