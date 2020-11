Corona ließ den Verantwortlichen keine Wahl. Dabei wurde bis zuletzt nach Alternativen gesucht.

„Uns blieb keine Wahl. Wir mussten den Weihnachtsmarkt leider absagen“, stellt die Vorsitzende des Gewerbeverein Heek-Nienborg, Susanne Tombrink, klar. Als Ausrichter des Markts hätte der Gewerbeverein ein umfassendes Hygienekonzept entwickeln und umsetzen müssen – was in Pastors Busch einfach unmöglich ist: Der Platz in dem kleinen Wäldchen ist schlicht zu beengt. „Abgesehen davon wären Einlasskontrollen notwendig gewesen“, so die Vorsitzende. „Das hätte keinen Sinn ergeben und wäre zugleich das völlig falsche Zeichen gewesen.“ Erfreulich sei, dass der Gewerbeverein mit Blick auf die Entscheidung die Rückendeckung der Vereine habe. „Da ziehen alle an einem Strang.“