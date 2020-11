Musik verbindet und gibt Hoffnung

Dort trafen sich die Mitglieder des Cäcilienchors zum gemeinsamen Gottesdienst, um wegen der gebotenen Einschränkungen anders als all die Jahre zuvor das Fest ihrer Namensgeberin in einem feierlichen und würdigen Rahmen zu begehen.

Dass dies überhaupt möglich war, ist dem Präses des Chors Pater Joy und dem Seelsorgeteam zu verdanken. Unterstützt wurde er von den choreigenen Messdienern Clemens Roters und Hans Mayer sowie Gabi Sanders als Ordnerin.

Sängerherz leidet

Auch wenn die Chormitglieder selber nicht singen durften – was so manches Sängerherz leiden ließ – durfte eine musikalische Begleitung zum Fest der Patronin der Kirchenmusik natürlich nicht fehlen.

Deshalb sang Chorleiter Norbert Rehring in Begleitung von Wilfried Stieler am Saxofon und der Klarinette im Solo und machte die Messe so zu einem emotionalen und klangvollen Ereignis. Jedes Mitglied hatte dabei wohl den gleichen Gedanken: Wann können wir diese Lieder endlich wieder mehrstimmig im Chor singen?

Auch wenn einige nachdenkliche Momente während der Messe entstanden und der gesellige Abend ausblieb, überwogen doch der Trost und die Hoffnung, die das Zusammenkommen spendete. Dies schaffte nicht nur Pater Joy mit seiner bewegenden Predigt, in der er anhand von zahlreichen Beispielen aufzeigte, wie wichtig Musik für das christliche und das Leben allgemein ist, sondern auch die Vorsitzende des Chores Renate Büning in ihrer abschließenden Ansprache.

Auch Positives

Sie gewann der Coronazeit etwas Positives ab indem sie betonte, dass viele das Chorleben nach der überstandenen Pandemie sicherlich noch mehr zu schätzen wüssten – da man ja bekanntlich erst erkennt wie wertvoll etwas ist, wenn es einem fehlt.

Sie nutzte die Gelegenheit ebenfalls, um die Jubilarin Anni Rosery zu ehren, die seit 70 Jahren Mitglied des Kirchenchors St. Cäcilia Nienborg ist. Auch wenn sie schon vor vielen Jahren zum passiven Mitglied gewechselt ist, hat sie den Chor immer aktiv und wohlwollend als Autorin, Regisseurin oder auch Wahlleiterin unterstützt. Ihr wurde die Ehrenurkunde vom Diözesancäcilienverband für 70 Jahre Singen in einem Kirchenchor verliehen, die ihr, sobald sich die Lage etwas beruhigt hat, persönlich mit dem größten Dank übergeben wird.

Ständiger Ansprechpartner

Renate Büning bedankte sich ebenfalls bei dem langjährigen Chorleiter Norbert Rehring, der ständiger Ansprechpartner für die organisatorischen Anforderungen, die diese Pandemie dem Vorstand auferlegt hat, war. Er habe das Chorleben so gut es geht zusammen gehalten.

Die Vorstandsvorsitzende betonte abschließend, wie wichtig die Gemeinschaft für den Bestand des Chors sei und hoffe auf rege Teilnahme, sobald es wieder möglich ist. Norbert Rehring würde dann sein Übriges tun, um den Chor trotz längerer Pause wieder in Höchstform zu bringen.

Rosen als Dankeschön

Anschließend ergriff Mechthild Kabst noch einmal das Wort, um auch an Renate Büning einen großen Dank auszusprechen. Es war für sie als Vorstandsvorsitzende keine einfache Situation in den letzten Monaten und sich ständig auf dem neuesten Stand bezüglich der Probenbedingungen zu halten, habe sie viel Zeit und Kraft gekostet. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen und war für den Chor stets der Fels in der Brandung. Die anwesenden Chormitglieder bestätigten dies mit einem kräftigen Applaus.

Zum Abschluss der Messe bekam jedes Mitglied eine Rose mit auf dem Weg als Dankeschön für die Treue in den vergangenen schweren Monaten und gleichzeitig als Lichtblick für kommende bessere Zeiten.