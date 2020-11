Eine solche steht jetzt bei RW Nienborg an. Und das gleich an mehreren Tagen.

Der Name des Spielorts von RW Nienborg verrät schon, warum die so genannte „Laubaktion“ zum festen Bestandteil im Jahreskalender des Vereins gehört: Eichenstadion.

Und würden nicht viele freiwillige Helfer aller Mannschaften des Vereins zu Harke, Laubbläser und Schubkarre greifen, dann wären die Spielfelder im Herbst schnell unter einer dicken Eichenlaubschicht verschwunden. Und sind die Blätter dann auch noch feucht, droht der Rasen darunter zu ersticken und zu verfaulen.

Grünes Licht

​„Darum sind wir sehr froh, dass wir vom Ordnungsamt grünes Licht bekommen haben, unsere Laubaktion auch in diesem Jahr trotz Corona durchführen zu dürfen“, atmet der Klubvorsitzende Martin Mensing auf. An insgesamt neun Terminen bis in den Januar 2021 hinein werden die Plätze nun in regelmäßigen Abständen vom Laub befreit. Dabei müssen die Vereinsmitglieder beim Arbeitseinsatz natürlich die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung einhalten – Abstand wahren, eine Maske tragen und auf ein geselliges Beisammensein verzichten. „Es geht derzeit einfach nicht anders. Wir sind aber einfach froh, dass wir auf die Aktion nicht verzichten müssen“, so der Vorsitzende.

​Vorstandsmitglied Marius Garbe organisiert die Arbeitseinsätze und ist für Trainer und Betreuer der jeweiligen Mannschaften Ansprechpartner.

„ So ist wenigstens ein wenig Bewegung auf den Plätzen. So ist wenigstens ein wenig Bewegung auf den Plätzen. “ Martin Mensing

Los gehen soll es am 14. November. „Die ersten Mannschaften haben sich bereits gemeldet und in die Liste eingetragen“, so Martin Mensing erfreut. Mit Blick darauf, dass der Spiel- und Trainingsbetrieb wegen der Pandemie aktuell auf den Plätzen ruhen muss, werden sich sicherlich noch viele weitere Helfer finden. „So ist wenigstens ein wenig Bewegung auf den Plätzen“, bringt es Martin Mensing auf den Punkt. Das alleine dürfte wohl für viele schon ein Anreiz sein, mit anzupacken.