Sport soll die Hauptsache bleiben

Energetisch ist die 45 Jahre alte Halle lange überholt. Auch der einstige Charme ist längst verflogen. Seit Jahren wird in Ausschüssen und Rat darüber debattiert, was mit der Halle passieren soll. Zum Beispiel die Idee: Die Sporthalle könnte zu einem Kultur- und Sportzentrum erweitert werden.

Ursprünglich waren rund zwei Millionen Euro für das Projekt veranschlagt. Ein Förderbescheid der Bezirksregierung Münster über 841 000 Euro liegt sogar schon vor. Der Eigenanteil der Gemeinde betrug dabei gut 1,3 Millionen Euro. Doch im vergangenen Juni kam der Schock: Mehrkosten von einer Million Euro ploppten auf. So stehen jetzt 3,1 Millionen Euro im Raum, von denen die Gemeinde 2,3 Millionen Euro tragen müsste.

Diskussion um Nutzung

Die Kostensteigerung, die durch Mehrkosten beim Brandschutz und im Bereich der technischen Anlagen entstanden ist, trugen die Mitglieder des Ausschusses für Bildung und Soziales mit Fassung. Vielmehr rang sich die Diskussion bei der jüngsten Sitzung am Mittwochabend um die Nutzung der Halle. Und die Parkmöglichkeiten.

Auch jetzt wird die Halle schon gelegentlich für Kulturveranstaltungen genutzt, etwa für Auftritte von Atze Schröder als Jahreshighlight, Konzerte des Musikvereins und die KAB-Kleiderbörse. Für die ist aber jedesmal eine Sondergenehmigung des Kreises erforderlich. ​Laut Verwaltung soll sich an der Zahl der Kulturveranstaltungen auch nach einer Sanierung nichts ändern. „Das ist nicht unsere Intention. Es bleibt eine Sporthalle. Wir können auch gerne im Namen die Reihenfolge tauschen, um es noch deutlicher zu machen“, machte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff klar.

Alternative kostet 3,9 Millionen

Das Dinkelbündnis kann er damit nicht überzeugen. Bernhard Holtkamp stellte klar: „Wir haben bei der Halle Bedenken. Es ist zu vieles ungeklärt. Dass die Halle saniert werden muss, ist klar. Aber die Belange der Schule müssen vorrangig bleiben.“ Dem hielt Matthias Alfert ( SPD ) entgegen: „Wir sehen keine Alternative. Wir müssen da jetzt mal durch. Wir teilen die Bedenken des Dinkelbündnis nicht.“ Alternativ könnte da Halle weniger aufwändig saniert und dazu eine neue Einfach-Turnhalle gebaut werden, Gesamtkosten bei dieser Variante: gut 3,9 Millionen Euro. „Eine multifunktionale Nutzung halte ich optimal für unsere Gemeinde“, so der Bürgermeister. Eine eigene Veranstaltungshalle sei gemessen an der Größe Heeks schlicht eine Nummer zu groß.

Die Erweiterungspläne der Halle beinhalten auch den Anbau eines Multifunktionsraums, der auch als Bühne für Kulturveranstaltungen genutzt werden kann. „Die Schule hätte aus unserer Sicht einen großen Mehrwert von der ganzen Sache“, so Franz-Josef Weilinghoff.

Parkplatzproblem

Noch nicht gelöst ist allerdings die Parkplatzproblematik bei Veranstaltungen mit 400 Besuchern und mehr. „Wir würden gerne mal ein Parkplatzkonzept von der Verwaltung vorgelegt bekommen“, merkte Matthias Alfert (SPD) an. Das soll jetzt folgen. Bauamtsleiter Herbert Gausling skizzierte aber bereits einige Ideen. So sei es denkbar, Parkplätze zum Beispiel am Sportzentrum auszuweisen und einen Shuttle-Service einzurichten.

Ebenfalls sei es denkbar, das unmittelbare Umfeld der Halle für Autos von Veranstaltungsbesuchern zu sperren, um Ärger mit den Anwohnern zu vermeiden, wenn alles kreuz und quer zugeparkt ist. „Dann müssten wir das natürlich auch kontrollieren, um zu zeigen, dass wir es ernst meinen.“

Bei der Abstimmung über den Beschlussvorschlag, die Planungen der Erweiterung fortzusetzen und die Ausschreibung aller Gewerke vorzubereiten, setzten sich SPD und CDU mit ihrer Stimmenmehrheit durch, das Dinkelbündnis stimmte dagegen. Das letzte Wort hat nun der Rat.