Nicht immer muss man Unsummen an Geld in die Hand nehmen, um nachhaltig etwas aufzuwerten. Das hat jetzt wieder der DRK-Ortsverein bei der Aufwertung des Ausbildungs- und Unterrichtsraums in der Stroot bewiesen.

Neues Mobiliar, neue TV- sowie LED-Technik – alle Anschaffungen erfolgten im Rahmen des Regionalbudgets der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden. Mit der Fördersumme wurden die vorhandenen alten und schweren Tische durch leichtere, gut und schnell aufstellbare Klapptische ausgetauscht.

Deren Vorteil besteht darin, dass sie platzsparend gelagert werden können. Auch die 16 alten und arg in Mitleidenschaft gezogenen Stühle wurden ersetzt. Um Unterrichtsangebote und Vorträge mit aktueller Medientechnik durchführen zu können, wurde zudem ein ein TV-Gerät angeschafft. Die Unterrichtsgestaltung und auch die Durchführung der Vortragsreihen können jetzt technisch optimal unterstützt über den Großbildschirm erfolgen.

Damit alle DRKler bei den zahlreichen Veranstaltungen einen hellen und freundlichen Ausbildungs- und Unterrichtsraum vorfinden, wurden außerdem die nicht mehr zeitgerechten Leuchtmittel durch moderne LED-Technik ersetzt.

Durch einen neuen Anstrich erhielt der Raum auch optisch ein neues Erscheinungsbild.

„Die Anschaffung und Umgestaltung ist mittlerweile abgeschlossen. Unsere Ehrenamtlichen konnten schon rege Gebrauch von der neuen Technik machen“, freut sich der Vorsitzende des Ortsvereins, Ralf Rohling.

Und der Vorsitzende hat noch eine gute Nachricht parat. In den zurückliegenden Tagen hätten sich zwei weitere Spontanhelferinnen für die Blutspendetermine gemeldet. „Darüber sind wir sehr froh.“ Hintergrund ist, dass viele Helfer des Blutspendeteams über 60 sind und damit zur Corona-Risikogruppe gehören. Aus Schutzgründen setzt der Ortsverein sie derzeit nicht ein.

Spontanhelfer in Zeiten der Corona-Pandemie und darüber hinaus sind beim Ortsverein also gerne gesehen. Wer Interesse hat, dem DRK-Ortsverein bei den Blutspendeterminen zu helfen, kann sich bei Ralf Rohling unter 0163 8029132 melden.