Heek/Nienborg -

In den Farben getrennt – in der Sache vereint. So lautet das Motto vom SV Heek, RW Nienborg und dem SC Ahle mit Blick auf den großen Wunsch, zwei Naturrasenplätze in zwei Kunstrasenplätze umzuwandeln. Ein erster wichtiger Schritt dafür ist bereits durch die Verwaltung erfolgt. Doch es bleiben noch einige Fragezeichen.