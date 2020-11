Zeitweise gab es über 30 infizierte Mitarbeiter und Bewohner. Auch ein Todesfall ist mittlerweile zu beklagen . Doch der Caritasverband Ahaus-Vreden als Träger der Einrichtung unternimmt alles, um der Situation Herr zu werden. Die Ergebnisse der dritten Reihentestung geben jetzt etwas Anlass zur Hoffnung.

Die Zahl der Infizierten sei nach Angaben der Caritas jetzt „deutlich gesunken“. Bei vormals zehn infizierten Mitarbeitern und drei Bewohnern des vom Infektionsgeschehen betroffenen Wohnbereichs habe die am Mittwoch vorgenommene Testung jeweils ein negatives Ergebnis gezeigt.

Noch 22 Betroffene

Nach der zweiten Reihentestung hatte es noch bei insgesamt 35 Mitarbeitern und Bewohnern ein positives Testergebnis gegeben. ​Damit sind aktuell noch neun Mitarbeiter und 13 Bewohner im Ludgerus-Haus infiziert.

Ausgestanden ist die Sache damit aber noch nicht. „Die Zahl ist ja immer noch recht präsent“, ordnet Kreis-Pressesprecherin Ellen Bulten auf Anfrage die Situation ein. Und weil dem so ist, steht auch noch ein vierter Massentest an. „Planmäßig soll der am 30. November stattfinden“, so die Kreis-Pressesprecherin.

Die vom Infektionsgeschehen betroffene Ebene bleibe weiterhin isoliert.