Halle wird zum ersten Zankapfel

Das war schon ein starkes Stück, das sich Ralf Weichert (Dinkelbündnis) am Mittwochabend im Haupt- Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss „geleistet“ hat.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Walter Niemeyer sprach gerade über die Fördergelder in Höhe von 841 000 Euro für die Erweiterung der Turnhalle, für die der Förderbescheid der Bezirksregierung vorliege. „Wie ernst werden wir noch bei der Bezirksregierung genommen, wenn wir die Förderkulisse plötzlich doch nicht mehr wollen?“, fragte Niemeyer und zielte dabei auf die Ablehnung des Dinkelbündnisses ab, das die bestehende Halle erst einmal nur sanieren will.

Das brachte Ralf Weichert offenbar auf die Palme: Zuvor tief im Stuhl versunken, richtete er sich etwas auf und zeigte Walter Niemeyer eine Scheibenwischer-Geste, nach dem Motto: Du spinnst doch.

Sofort unterbrach Walter Niemeyer seine Ausführungen und richtete sich an Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff: „Herr Bürgermeister, ich möchte, dass Herr Weichert ermahnt wird.“ Dem entlockte das nur ein müdes Lächeln, zumal der Bürgermeister die Wischer-Geste nicht gesehen habe. „Was ist passiert?“, hakte er nach. Eine Ermahnung blieb aus, doch auch so wurde deutlich: Die Stimmung ist auf 180. Das Thema der Erweiterung wandert durch die Ausschüsse, ehe es im Rat beschlossen oder abgelehnt wird. Doch die Gemengelage ist längst klar: CDU und SPD sind für die Erweiterung, die Wählergruppe lehnt das Drei-Millionen-Projekt ab. Dank der Stimmenmehrheit von CDU und SPD zog das Bündnis bisher bei jeder Abstimmung in den Ausschüssen den Kürzeren, das gleiche dürfte auch im Rat passieren.

Prof. Dr. Berthold Wigger (DB) meinte, es sei „ein fataler Fehler“ etwas zu wollen, nur weil es Fördergelder gebe. Und: Die Halle sei in der Vergangenheit für Veranstaltungen zweckentfremdet worden. „Es ist eine Bildungsstätte und das sollte auch so bleiben.“

Wilfried Amshoff (CDU) holte zum Rundumschlag aus. „Sprechen Sie sich gegen das Projekt aus, sprechen Sie sich gegen die Kinder in unserer Gemeinde aus.“ Immerhin soll die Halle nach dem Umbau auch für schulische Großveranstaltungen nutzbar sein – ohne die bisher benötigte Sondergenehmigung vom Kreis. Konter Wigger: „Hier von der Zukunft unserer Kinder zu schwadronieren, halte ich für verzerrt.“

​Eine Spitze bekam Wigger in der Folge von SPD-Fraktionschef Hermann-Josef Schepers ab: „Bei Ihnen kommt jetzt nach dem Hochmut die Wehmut.“ Und weiter: „Wir müssen einfach den Mehrfachnutzen von Schule und Sport haben. Wir sehen das Ganze positiv.“

Am Ende stimmten SPD und CDU für die Erweiterung, das Dinkelbündnis dagegen. Den nächsten Schlagabtausch zu dem Thema gibt es im Bauausschuss, ehe der Rat seine endgültige Entscheidung trifft.