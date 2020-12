Die Zielgerade ist erreicht, wie die Firma Epcan , die für den Ausbau zuständig ist, auf Anfrage mitteilt. Doch trotz dieser guten Nachricht, bleiben auch noch „Baustellen“ mit Blick auf das Turbo-Internet. Und die betreffen zwei Gewerbegebiete.

​Seit dem 1. Oktober 2019 ist der erste Breitbandanschluss im Heeker Außenbereich „scharf“. Der Tiefbau mit rund 45 Kilometern ist abgeschlossen. „Wir sind in Heek praktisch fertig“, stellt Gerd Gevering von der Firma Epcan klar. Lediglich vier Anschlüsse müssten noch freigeschaltet werden. „Da ist jetzt die Eigenleistung der Kunden gefragt“, so Gevering.

Denn die Leerrohre für die Glasfaserkabel werden bis maximal zur Grundstücksgrenze verlegt. Der Eigentümer muss den Tiefbau zum Haus in Eigenregie vornehmen. Die Rohre werden gestellt. „Erst danach können wir die Kabel einblasen und auch freischalten“, erklärt Gerd Gevering. Im Idealfall sollen diese Arbeiten bis Jahresende erledigt sein.

​Die Projektkosten von rund zwei Millionen Euro sind laut Verwaltung bis auf 25 000 Euro ausgegeben. Dabei hat die Gemeinde 1,8 Millionen Euro aus Fördermitteln in Anspruch genommen.

Bereits seit dem Jahr 2014 wurden die ersten Gewerbegebiete mit Glasfaser versorgt. Doch aktuell fehlen laut Verwaltung noch zwei von fünf Gebiete: Im Stroot und am Düstermühlenweg sieht es bei der Datenübertragung noch mau aus. ​Aber im Rahmen der Erschließung der Ex-Hülsta-Fläche wurden jetzt Leerrohre von einem Telekommunikationsanbieter und der Gemeinde verlegt. Sobald die ersten Anschlüsse in dem Bereich freigeschaltet sind, ist laut Verwaltung geplant, eine erneute Nachfragebündelung in der Stroot durchzuführen. Im Bereich Düstermühlenweg fiel diese zuletzt erfolglos aus.

Für beide Bereiche könnte aber laut Verwaltung ein Förderverfahren im kommenden Jahr angestrebt werden. Dies könne, so die Überlegungen, möglicherweise die Hürde zum Anschluss an das Glasfasernetz überwinden, da die Anbieter unter Ausnutzung der Fördermittel die Wirtschaftlichkeitslücke erstattet bekämen. Die Detailplanung steht noch aus.