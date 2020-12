EDas wurde an der Kreuzschule sichtbar.

Weit über 500 Nikolaus-Tüten wurden am Freitagmittag unter den Schülern und „großen Kindern“, wie es Schulleiterin Martina John umschreibt, verteilt. Dazu gehörte somit auch das Mensa- und Reinigungsteam der Schule. Doch nicht die Wehrkameraden vom Löschzug waren dafür im Einsatz. Die Sache lief anders.

​Zur Erklärung: Seit 1926 liegt die Organisation und Durchführung des Nikolausumzuges in den Händen der Feuerwehr . Schon weit vor dem eigentlichen Termin gehen die Wehrkameraden durch die Bezirke und fragen ab, wer viel Tüten haben möchte. Und so lagerten schon etwas länger große Mengen an Naschereien für die geplanten 1300 Nikolaussäckchen beim Löschzug.

Doch alles wegwerfen, nur, weil der Umzug ausfallen muss, kam den Wehrkameraden natürlich nicht in den Sinn. Sie entschieden sich dazu, alles den örtlichen Kindergärten und Schulen zu spenden. Und so wurden auch viele, viele Naschereien an die Kreuzschule geliefert.

„Das waren riesige Gebinde. Eine ganz tolle Idee und Aktion der Feuerwehr. Wir alle haben uns da riesig drüber gefreut“, berichtet Schulleiterin Martina John. Und um die Weihnachtstüten zu packen, wurde eine extra große „Packstraße“ in der Schule eingerichtet. „Alles mit ausreichend Abstand und Masken. So wie es sein muss“, so die Schulleiterin.

Die Hausmeister Bernhard Hinkers und Alfons Leusbrock sowie etliche pädagogische Fachkräfte befüllten die Tüten in stundenlanger Arbeit. „Das war schon eine Menge Arbeit, aber eine sehr schöne“, so Martina John.

Die Übergabe erfolgte am vergangenen Freitag während der sechsten Schulstunde.