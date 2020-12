Heek -

Das Thema ist nicht neu. Es wabert seit Jahren durch Ausschüsse und Ratssitzungen. Auch in der neuen Legislaturperiode. Und bevor der Gemeinderat am Mittwoch (16. Dezember) um 18 Uhr in der Landesmusikakademie grünes Licht geben kann, ging es am Mittwoch im Bauausschuss noch einmal zur Sache.