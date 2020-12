„Nur Pommes im Hirn“

Nienborg/Ahaus -

Soviel ist sicher: Der 48-Jährige aus Nienborg hatte einen sehr schlechten Tag, bevor dieser in der Nacht ein noch schlechteres Ende nahm: Er landete in der Arrestzelle in der Ahauser Polizeiwache, weil er sich erst gegen die Feststellung seiner Personalien und dann auch körperlich gegen seine Festnahme gewehrt hatte.