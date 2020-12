„

In Begleitung ihrer Eltern und mit einem Glas und einer Kerze waren die Kinder zur Pfarrkirche gekommen. Hier erfuhren sie in einer Andacht mit Pastoralreferentin Mechtild Sicking die Geschichte und Hintergründe zu dem Licht aus Bethlehem.

„Es ist ein Kerzenlicht, keine Glühlampe“, stellten die Kinder richtig fest. Passend dazu schaltete Mechthild Sicking auf Wunsch der Kinder die Kirchenbeleuchtung aus und zündete die Kerzen an. Auf dem Altar stand eine große weiße Kerze in einer Metalllaterne. Hieran entzündeten die Kinder zunächst ihre Gruppenkerze, die sie selbst gefertigt hatten.

Unabhängig von Religion, Weltanschauung oder Hautfarbe

„Leider können sich die Kinder in ihren Gruppen nicht wie gewohnt treffen. Mehr ist ja nicht erlaubt“, bedauerte Mechthild Sicking, dass die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die Vorbereitungen auf die erste heilige Kommunion hat.

Der Friedenslicht-Weihnachtsbrauch soll als Botschafter des Friedens durch die Länder reisen und die Geburt Christi verkünden. Das Licht ist ein Zeichen der Hoffnung und der Solidarität – unabhängig von Religion, Weltanschauung oder Hautfarbe. Es wird an alle Menschen verteilt, die sich Frieden wünschen.

Für die Erstkommunionkinder bedeutet Frieden, sich mit ihren Eltern, Geschwistern und Freunden nicht zu streiten. „In der gegenwärtigen Situation, wo wir alle zuhause sind, ist es nicht immer ganz einfach“, wusste Mechthild Sicking aus eigener Erfahrung zu berichten, dass es nicht immer ganz einfach ist, sich den ganzen Tag zu vertragen. Umso wichtiger sei es, dem Nächsten auch einmal zu vergeben. Gerade im Jahr der Corona-Pandemie sei das Friedenslicht das verbindende Zeichen der Menschen und Völker auf der ganzen Welt.

Mit dem Flugzeug nach Wien

Die Flamme soll nach dem diesjährigen Motto „Frieden überwindet Grenzen“ nicht nur Ländergrenzen, sondern auch die durch die Pandemie notwendig gewordenen Abstände „als Symbol der Nähe und Gemeinschaft“ überwinden.

Das Licht wurde vor wenigen Tagen von einem neunjährigen Mädchen in der Grotte in Bethlehem, der Geburtsstätte Jesu Christi, entzündet und mit dem Flugzeug nach Wien transportiert. Von dort wurde es weitergereicht.

Deutsche Pfadfinderverbände nahmen das Friedenslicht an der österreichischen Grenze entgegen und verbreiteten es über ausgewählte Verteilpunkte in ganz Deutschland. „Am vergangenen Sonntag habe ich mit einigen Messdienern das Friedenslicht im Paulus-Dom in Münster abgeholt und in unsere Gemeinde gebracht“, beschrieb Mechthild Sicking den Weg des Lichts. Nach einem gemeinsamen Gebet schauten sich die Kinder mit ihren Eltern die Krippe des Gotteshauses an ehe sie das Licht zu ihren Familien nach Hause brachten.

In allen drei Kirchen der Kirchengemeinde Heilig Kreuz wird das Friedenslicht am Heiligen Abend im Altarraum brennen.

Alle Gläubigen sind eingeladen, sich das Friedenslicht nach den Gottesdiensten mit einer mitgebrachten Laterne mit nach Hause zu nehmen und es dort während der Weihnachtstage vor der Krippe brennen zu lassen.