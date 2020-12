Heek/Nienborg -

Einen sehr positiven finanziellen Jahresabschluss 2019 konnte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff in der jüngsten Ratssitzung vermelden: Zum zweiten Mal in Folge konnte die Gemeinde einen Überschuss von über zwei Millionen Euro erzielen – 2018 blieben am Ende 2,4 Millionen Euro für den Sparstrumpf übrig, im vergangenen Jahr sogar fast 2,9 Millionen Euro.