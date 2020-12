„Es bleibt alles beim Alten“, brachte es Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff – bezogen auf die Frisch- und Abwassergebühren – auf den Punkt. Heeker müssen dafür 2021 nicht tiefer in die Tasche greifen, denn der Rat nickte die Vorschläge der Verwaltung einstimmig ab.

Doch was heißt das konkret in Zahlen? Die Frischwassergebühr pro Kubikmeter beträgt weiterhin 1,25 Euro. Hinzu kommt die Grundgebühr von 4,50 Euro je Monat.

Für die Instandhaltung des rund 90 Kilometer langen Kanalnetzes erhebt die Gemeinde die Schmutz- beziehungsweise Kanalnutzungsgebühren. Diese betragen auch in 2021 je Kubikmeter 2,79 Euro. Dabei entspricht die Menge des verbrauchten Schmutzwassers der des Frischwassers. Heißt: Insgesamt werden je Kubikmeter verbrauchtem Wasser 4,04 Euro fällig.

Gebührentechnisch unberührt bleibt auch die Niederschlagsgebühr. Diese beträgt im kommenden Jahr weiterhin 27 Cent je Kubikmeter versiegelter Fläche. Diese Gebühr ist ein Beitrag für die Entsorgung von Regenwasser, das über bebaute oder versiegelte Flächen in die Kanalisation gelangt. Das gilt sowohl für die Mischkanalisation als auch für die getrennte Führung von Regenwasser und Abwasser.

Teurer wird für die Heeker allerdings die Müllentsorgung. Wobei das auch nicht für alle Müllarten gilt. Betroffen von einer Gebührenerhöhung sind der Bio- und Restmüll. Wie viel genau, das hängt von der Größe der Tonnen ab. Doch Minimum sechs Euro mehr pro Gefäß im Jahr werden fällig. Konkret stehen folgende Gebührenerhöhungen an:

Restabfall 80 Liter: 142,80 Euro (+ 6 Euro)

Restabfall 120 Liter: 199,20 Euro (+ 8,40 Euro)

Restabfall 240 Liter: 348 Euro (+ 15,60 Euro)

Restabfall 1100 Liter: 1791, 60 (+ 80,40 Euro)

Bioabfall 80 Liter: 60 Euro (+ 6 Euro)

Bioabfall 120 Liter: 80,40 (+ 7,20 Euro)

Bioabfall 240 Liter: 139,20 Euro (+ 14,40 Euro).

Dabei gibt die Verwaltung die Kosten Eins-zu-Eins an die Bürger weiter. Es sei, das betonte jüngst auch Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff, keine Willkür. Dass es teurer wird, liegt an Mehrkosten und geringeren Erlösen in 2020.

Diese haben laut Verwaltung die kompletten Rücklagen aufgebraucht. Eine Gebührenanpassung sei somit unumgänglich. Für die Entsorgung ist auch weiterhin die Firma Stenau zuständig.