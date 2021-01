Neue Regeln beim Führerschein

Seit dem 1. Januar gilt die „optimierte praktische Fahrerlaubnisprüfung“. Mit der Anpassung der Führerscheinprüfung kommen auch in Heek einige Veränderungen auf zukünftige Prüflinge zu. Während der Fahrprüfung wird die Leistung des Fahrschülers nicht mehr schriftlich, sondern in einem elektronischen Prüfprotokoll erfasst.

Darin dokumentiert der Prüfer alle acht Fahraufgaben (z. B. Fahrstreifenwechsel, Kreisverkehr und Fußgängerüberweg) und alle fünf Fahrkompetenzbereiche (Verkehrsbeobachtung, Geschwindigkeitsanpassung, Kommunikation o. ä.) zusammenfassend.​

Die praktische Prüfung dauert künftig 55 statt zuvor 45 Minuten, dazu zählt ein fünfminütiges Feedbackgespräch. „Viele Prüfer machen aber auch jetzt schon eine Nachbesprechung“, weiß Mathias Menke .

Viel Wind um nichts

Der Inhaber von Mattes‘ Fahrschule erwartet keine großen Veränderungen durch die Neuerungen, die zu mehr Objektivität und Transparenz beitragen sollen. „Das ist viel Wind um nichts. Für uns wird das keine so große Umstellung sein“, sagt der Fahrlehrer.​

Alles werde jetzt genau nachgehalten. Ob das aber eine Verbesserung für Fahrschüler und -lehrer mit sich bringe, sei fraglich. Genaueres werden aus Menkes Sicht die ersten Prüfungen im neuen Format zeigen. Am Ende entscheide schließlich weiterhin der Prüfer. Hier wünscht sich Menke mehr Fahrlehrerkompetenz.

„Die Prüfer sind alle gelernte Maschinenbauingenieure. Sie kennen sich vor allem mit der Technik aus. Für uns Fahrlehrer ist es immer schwierig, weil verschiedene Prüfer unterschiedliche Ansichten haben“, meint Mathias Menke.​

Digitalisierung und Mehraufwand führen auch zu einer Preiserhöhung. Die praktische Prüfung in den gängigsten Klassen B und BE kostet künftig 116,93 Euro statt 89,44 Euro.

Mit Prüfungen im Corona-Verzug

Menke hätte sich gewünscht, dass die Umstellung auf die längeren Prüfungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Schließlich stehen nach der zwischenzeitlichen Corona-Pause noch einige praktische Prüfungen aus. „Jetzt kriegen wir weniger Schüler am Tag durch“, ärgert sich Mathias Menke.

Eine weitere Änderung greift ab April. Fahrschüler der Fahrerlaubnisklasse B können ihre Ausbildung in einem Automatikfahrzeug absolvieren und trotzdem später ein Auto mit Schaltgetriebe fahren. Dazu müssen sie mindestens zehn zusätzliche Stunden in einem Schaltwagen und eine 15 Minuten lange Testfahrt nachweisen. Menke: „Diese 15 Minuten sind totaler Blödsinn. Ob einer mit einem Schaltwagen fahren kann, sehe ich auch in der neunten oder zehnten Fahrstunde.“