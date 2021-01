Ersten Angaben der Polizei zufolge hatte sich bei Arbeiten an einem Traktor das Fahrzeug von selbst in Bewegung gesetzt und die Beine des Manns überrollt. Der Trecker blieb erst an der Wand des Hauses an der Ochtruper Straße stehen. Der Verletzte war beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar. Er wurde vor Ort versorgt und sollte anschließend ins Krankenhaus gefahren werden. Eine Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.