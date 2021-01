​Und unabhängig davon, dass nicht alle Methoden gleich effektiv waren – selbst im Spätherbst war die Sache noch nicht überall ausgestanden. Das grundlegende Problem ist Totholz, das in Eichen hängt und die Verkehrssicherheit gefährdet. Dieses Totholz muss von den Mitarbeitern des Bauhofs entfernt werden.

Darin liegt mitunter die Tücke, denn die Nester der Giftraupe befinden sich teilweise an diesen Tothölzern oder in unmittelbarer Nähe. Während der Arbeiten können die Brennhaare, die noch immer allergische Reaktionen auslösen können, aufgewirbelt werden. Ohne entsprechende Schutzanzüge und Masken eine nicht ungefährliche Arbeit. Gerade im Außenbereich gibt es in der Dinkelgemeinde viele Eichen. Und auch dort gilt es, jederzeit die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. „Ist die Verkehrssicherheit gefährdet, müssen wir handeln“, stellt Bauamtsleiter Herbert Gausling klar.

Darum rückte Ende November eine Fachfirma an. Zuvor hatte die Verwaltung eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung erstellt. Die Mitarbeiter der Fachfirma entfernten an jenen Stellen, wo die Verkehrssicherheit gefährdet war, zunächst die Giftraupen-Nester, ehe sie das Totholz aus den Eichen holten.

„Es war nicht ganz günstig“, so Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff. Eine vierstellige Summe soll es gewesen sein. Ob die Sache jetzt damit fürs Erste erledigt ist, wird sich noch zeigen.