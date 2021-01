Obwohl Corona viele Hürden und Einschränkungen gerade beim Feiern mit sich brachte, gaben sich 61 Paare das Ja-Wort – neun mehr als 2019. Und doch gab es auch in Heek einige Absagen wegen der Pandemie, wie Angelika Kock von der Gemeindeverwaltung mitteilt. Dies sei im ersten Lockdown im März/April der Fall gewesen.

​Beliebtester Ort für das Ja-Wort war 2020 die Keppelborg. Eine Beschränkung bei der Auswahl der Örtlichkeit durch Corona habe es nicht gegeben, so Angelika Kock. Für die Hochzeit zur Auswahl stehen in der Dinkelgemeinde die „Burg Hohes Haus“, „Haus Keppelborg“ oder „Flüecks Mühle“. Für die Trauungen verantwortlich waren wie schon 2019 fünf Standesbeamte.

Weniger Neugeborene

Das zweite Jahr infolge rückläufig waren dagegen die Geburten: 2020 nahm das Einwohnermeldeamt 79 Neugeborene in die Gemeindestatistik auf. 2019 waren es noch 89 und 2018 sogar 98. Die beliebtesten Namen für Jungen waren Malte und Michael (je zwei Mal) und bei den Mädchen Thea (drei Mal) sowie Linn/Lynn (zwei Mal). Mit Blick auf die Todesfälle lässt sich trotz Corona-Pandemie festhalten, dass 2020 drei Personen weniger (79) als noch 2019 (82) verstorben sind. Dabei gab es allerdings laut Kreis auch in der Dinkelgemeinde Todesfälle, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion standen (bislang insgesamt vier). ​Dass die Dinkelgemeinde um sieben Einwohner von 8671 auf 8678 gewachsen ist, liegt vor allem in den Zu- und Wegzügen begründet. Denn kehrten 2019 noch 490 Personen der Dinkelgemeinde den Rücken zu, waren es 2020 mit 399 Personen 91 weniger. Allerdings schrumpfte 2020 im Gegenzug auch die Zahl derer, die neu nach Heek zogen, von 454 (2019) auf 415.

Schaut man sich die Bevölkerung in Bezug auf die Nationalitäten an, fällt auf: Nur rund acht Prozent der Heeker haben keine deutsche Staatsangehörigkeit. 7961 Personen haben diese, 717 nicht. Die häufigsten nicht deutschen Staatsangehörigkeiten in Heek sind niederländisch, polnisch und kroatisch.