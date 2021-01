Spitzenergebnis trotz Corona

Nicht in Heek. Man kennt sich ja. Die Spendensammler der Tannenbaumaktion waren am Samstagnachmittag überall hochwillkommen – wie in jedem Jahr, trotz Corona. Und die langen Stäbe dienten dem Schutz vor dem Virus.

Seit 46 Jahren holen freiwillige Helfer der Kolpingsfamilie Heek die ausgedienten Weihnachtsbäume ab und sammeln Spenden für die Arbeit des aus Heek stammenden Bischofs Ludger Alfert in Paraguay. Frank Schulten ist einer von ihnen. Der 46-jährige ist schon vor über 30 Jahren in diese Aufgabe hineingewachsen. „Mein Vater hat mich damals mitgenommen. Er und einige andere Kolpingbrüder haben die Sammlung ins Leben gerufen.“

Über 1500 Tannenbäume

Seither hat Frank Schulten jedes Jahr mitgemacht. Nur einmal nicht. Da war die Geburt seiner Tochter wichtiger. Als Schufterei hat Frank Schulten die Aktion nie empfunden, auch wenn die rund 60 Helfer in neun Gruppen über 1500 Tannenbäume verladen müssen. Eher als geselliges Ereignis, das mittags mit einem Treffen an der Schirmschoppe begann. „Währen der Sammelaktion hatten wir dann immer feste Adressen für ein Päuschen. Mal gab es ein Schnäpschen, mal ein Bier oder ein Stückchen Kuchen“, sagt Frank Schulten und lacht. „Hier zum Beispiel sind wir immer eingekehrt“, sagt Frank Schulten als er an der Tür von Stefanie Gausling klingelt. Ihr Bruder und ihr Vater gehören ebenfalls zu den Sammlern.

Dieses Mal aber bleibt Frank Schulten auf Distanz. An einem langen Metallstab hat er die Sammelbüchse befestigt und hält sie aus der Entfernung Stefanie Gausling entgegen.

Keine Schwätzchen, kein gemütlicher Abschluss

Die steckt lachend eine Geldschein hinein, während Frank Schultens Team die abgelegten Tannenbäume entlang der Bahnhofstraße auf den Anhänger eines Traktors wuchten. „Spenden ist für viele Heeker ein Ehrensache. Es geben auch viele Geld, die gar keinen Tannenbaum haben“, sagt Frank Schulten.

„Wir haben lange überlegt, ob wir die Aktion in Zeiten der Coronapandemie überhaupt durchführen können“, sagt Walter Mieling, der Vorsitzende der Kolpingsfamilie.

Dann stellten die Verantwortlichen in Absprache mit dem Ordnungsamt ein strenges Hygienekonzept auf: Mundschutz und Handschuhe sind Pflicht. Spendendosen mit Distanzstäben ebenso. Walter Mieling protokolliert genau, wer mit wem sammelt. Keine Schwätzchen, keine Gruppenbildung und auch kein gemütlicher Abschluss. Dieses Jahr gibt es keine heiße Suppe für die Helfer im Kreuzzentrum.

Für Frank Schulten ist der Einsatz dennoch Ehrensache. Und ein Zeichen des Zusammenhalts in der Gemeinde auch in schwierigen Zeiten. Traktoren und Pritschenwagen pendeln derweil in die Bült, wo der Berg aus ausgedienten Tannenbäume immer weiter wächst. Zu Ostern werden die Weihnachtsrelikte hier in Flammen aufgehen.

Dann wird Bischof Alfert in Paraguay längst über den Spendenerlös verfügen können. Und der ist in diesem Jahr so hoch wie nie. Walter Mieling verkündet am Samstagabend stolz das Ergebnis: „9700 Euro wurden eingesammelt. Das ist ein Spitzenergebnis, das wir so noch nicht hatten!“ Er freut sich, dass alles reibungslos und coronakonform über die Bühne gegangen ist. Walter Mieling: „In diesem Jahr ist alles anders. Aber auf die Helfer und Spender ist wie immer Verlass.“