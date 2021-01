Sowohl der Bauausschuss am Mittwoch (20. Januar) als auch die geplante Ratssitzung am Mittwoch (27. Januar) fallen aus. Doch ganz ohne politische Zusammenkunft geht es dann auch nicht.

So soll es am 3. Februar eine außerordentliche Ratssitzung geben, wie Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff sagt. Dies sei notwendig, da politische Entscheidungen in „zeitkritischen Themen“ getroffen werden müssten. Coronakrise hin oder her. Die Tagesordnung stehe noch nicht fest.

​Doch schon jetzt sei klar, dass der öffentliche Teil minimal ausfallen werde. „Es wird insgesamt eine kurze Sitzung von maximal einer Stunde“, macht der Bürgermeister deutlich.

Und er richtet einen Appell an potenzielle Besucher: „Wer nicht unbedingt zu dieser Sitzung kommen muss, möge angesichts der aktuellen Situation doch bitte zuhause bleiben.“