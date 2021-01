Große bürokratische Anforderungen

Wenn es doch nur das Impfen wäre – ist es für den Heeker Arzt Christoph Hadasch aber nicht. „Bürokratie und Zettelwahn“ nehmen für den Mediziner mindestens so viel Zeit in Anspruch wie der reine Impftermin. Das erklärt der Caritasverband Ahaus-Vreden in einer Pressemitteilung.

Fast 200 Personen hat er in der vergangenen Woche gegen Covid-19 geimpft, den Großteil davon in den Einrichtungen des Caritasverbandes Ahaus-Vreden in Heek. Dazu gehörten auch Impfungen im Schwester-Godoleva-Haus. Dort werden 23 Bewohner mit geistigen Behinderungen, einhergehend mit körperlichen und psychischen Behinderungen, betreut und gefördert.

„Gut gemeint, aber nicht unbedingt gut gemacht“, sagt Christoph Hadasch über die gesetzlichen Impfvorgaben. „Die bürokratischen Abläufe könnte man deutlich verschlanken.“ Der Heeker Mediziner muss die Impfungen penibel dokumentieren, „mindestens in doppelter, wenn nicht gar dreifacher Ausfertigung, zum Beispiel für die Kassenärztliche Vereinigung, für mich und für die Einrichtung. Die Impffähigkeit muss dokumentiert werden, es gibt ein Schriftstück zur Einwilligung, eine Impfbescheinigung und noch mehr, „da kommt einiges an Papier zusammen“.

Deutlich unproblematischer ist der Umgang mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer. „Von der Anlieferung bis zur Verimpfung gibt es keine Probleme“, hat Hadasch festgestellt. Bei den von ihm geimpften Personen habe es bislang keinerlei Unverträglichkeiten gegen den Impfstoff gegeben, berichtet der Mediziner. Die Impfbereitschaft von Pflegekräften, Betreuern und Bewohnern im Schwester-Godoleva-Haus liege bei nahezu 100 Prozent, eine ähnliche Impfquote habe es im St.-Ludgerus-Haus gegeben.

„Die Resonanz auf den ersten Impftermin war sehr gut“, sagt Julia Laurenz , die Einrichtungsleiterin des Schwester-Godoleva-Hauses. Der zweite Impftermin ist für den 12. Februar vorgesehen.

Dass in der Öffentlichkeit zu hören sei, die Organisation der Impfungen sei schwierig und die Impfbereitschaft gering – „das kann ich überhaupt nicht bestätigen“. Auch die Unterstützung durch die Ärzte sei enorm. Ebenfalls enorm sei der bürokratische Aufwand, das sieht Julia Laurenz ähnlich wie Christoph Hadasch. „Es ist schon eine Herausforderung, das alles zusätzlich zu meistern.“

Der Schutz vor dem Coronavirus gehört seit Monaten zum Alltag von Bewohnern und Mitarbeitern des Schwester-Godoleva-Hauses. Bislang gab es in der Einrichtung noch keinen Infektionsfall. Das Virus hat aber die Arbeit verändert. Der Tagesablauf geriet für alle durcheinander. Als die Werkstätten geschlossen wurden, galt es, für die berufstätigen Bewohner die Früh- und Spätdienste dem neuen Alltag anzupassen. „Alle zogen dafür an einem Strang“, erklärt Julia Laurenz. Die Leiterin weiß um die Arbeitsbelastung für die Betreuer, immer verbunden mit der Sorge, das Virus ins Haus tragen zu können. Wohltuend sind im Lockdown kleine Gesten von Angehörigen der Bewohner, die zum Beispiel einen Präsentkorb in den Eingang stellen.