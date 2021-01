Heek -

Es kommt sichtlich Bewegung in die Sanierung des Platzes am alten Feuerwehrgerätehaus zwischen B 70 und der Zufahrt zum Edeka-Parkplatz mitten in Heek. Torbogen, Bänke, Feuerwehrpumpe, Pflaster und Bäume sind verschwunden. Die Umgestaltung soll zukünftig zwei Aspekte in Einklang bringen.