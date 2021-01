Den Perso gibt’s immer noch nur im Rathaus

„Aktuell hapert es an der Software zur Rufumleitung. Da sind wir an Kapazitätsgrenzen gestoßen, weshalb unsere Mitarbeiter für die Bürger teilweise nicht erreichbar waren“, berichtet der Bürgermeister. Er ist aber optimistisch, dass die IT-Experten im Rathaus das Problem zeitnah in den Griff bekommen. ​Ansonsten sieht er die Verwaltung auf einem guten Weg. „Bereits seit dem ersten Lockdown setzen wir vermehrt auf das Homeoffice. Wir wollen niemandem Steine in den Weg legen. Wer seine Arbeit von zu Hause erledigen kann, soll das tun“, so Weilinghoff .

Weil das allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht auf jeden seiner Mitarbeiter zutrifft, habe man auch an anderen Orten Vorkehrungen getroffen. „Wir haben zum Beispiel den Arbeitszeit-Korridor auf 6 bis 22 Uhr erweitert. Unter anderem, damit sich Kollegen in Doppelbüros möglichst nicht begegnen. Insgesamt entzerren wir dadurch den Verkehr innerhalb des Rathauses.“ ​Außerdem müsse man schauen, ob der jeweilige Mitarbeiter zu Hause überhaupt die Möglichkeit habe, seiner Arbeit adäquat nachzugehen. „Einige haben kein separates Büro, andere brauchen für die Erledigung ihrer Aufgaben zwingend einen zweiten Bildschirm. Da müssen wir immer im Einzelfall nach Lösungen suchen“, sagt der Heeker Bürgermeister.

Wichtig sei ihm, dass er immer wisse, welcher Mitarbeiter wo erreichbar ist. Dem sei aktuell noch nicht immer so. Eine weitere kleine Baustelle, die bald behoben werden soll. „Mit den Fachbereichsleitern stehe ich deswegen in engem Austausch“, so Weilinghoff.

​Um im digitalen Bereich noch besser aufgestellt zu sein, hat die Gemeinde noch einen Schwung Laptops und Dockingstations bestellt. Die lassen aber, wie in vielen Schulen und Unternehmen auch, auf sich warten. „Durch die große Nachfrage gibt es gerade eine Verknappung auf dem Markt. Ich bin aber optimistisch, dass sich das zeitnah wieder legt.“

Perspektivisch gesehen hat Franz-Josef Weilinghoff noch keine Entscheidung gefällt, wie die Homeoffice-Regelung nach Corona lautet. Er sagt aber schon jetzt: „Es wird auch in Zukunft die Möglichkeit geben. Mit Blick auf die begrenzten Bürokapazitäten im Rathaus hilft es uns sogar.“ Eines sei aber auch klar. „Den Bereich des Bürgerservices werden wir zum Beispiel nicht auf Dauer auslagern können. Für einen Personalausweis muss man immer noch ins Rathaus kommen.“