Das haben zuletzt auch im Westmünsterland die Dürresommer offenbart. Um auf die Bedeutung der Ressource Wasser aufmerksam zu machen, kann ab dem 30. Januar sechs Wochen lang an der Wasserrallye entlang des Donaugrabens teilgenommen werden.

Entlang des Donaugrabens wird es verschiedene Stationen geben, an denen Fragen oder Aufgaben rund um das Thema Wasser beantwortet oder erledigt werden müssen. Die Fragebögen liegen am Startpunkt in Averbeck aus. „Wir möchten mit der Rallye auf die Bedeutung der Ressource Wasser hinweisen und einfach etwas anbieten, das zu Corona möglich ist und eine Abwechslung zur Couch darstellt“, erklärt Hildegard Lehnert von den Landfrauen. Zusammen mit vier weiteren Frauen ist sie für die Organisation und Durchführung der Rallye zuständig. „Die Idee dazu hatten wir schon länger. Nach der sehr erfolgreichen Schatzsuche für Kinder und Familien im Sommer wollten wir unbedingt wieder etwas anbieten.“

Jetzt habe sich die Gelegenheit geboten, das Ganze in das diesjährige Leitthema des Westfälisch-Lippischen Landfrauen-Verbands „Wasser – wir machen die Welle“ zu integrieren. „Die Umgebung ist ideal. Nah am Wasser, durch den Fuß- und Radweg ungefährlich und von der Länge auch passend“, erklärt Hildegard Lehnert. Ziel der Rallye ist die historische Wassermühle in Nienborg.

Für jede teilnehmende Gruppe gibt es einen Preis, für die besten drei sogar einen „besonderen Preis“. Weitere Infos auf der Hompage der Landfrauen.