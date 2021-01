„Wir haben lange gezittert, ob es klappt“, berichtet die RV-Vorsitzende Mattea Heinrich , dass viele Steine vor Erleichterung gepurzelt seien. „Diese Förderzusage wird uns kurzfristig und für die Zukunft ganz viel bringen. Wir sind sehr glücklich darüber.“

Denn jetzt endlich können die Aufträge für den geplanten Jugend-Therapie-Trainingsraum inklusive behindertengerechter Toilette in der neuen Reithalle vergeben werden. Die Planungen laufen dafür schon länger, doch die Auftragsvergabe war an die Fördergelder gekoppelt.

„Was wir bis jetzt machen konnten, haben wir gemacht. Jetzt kann es richtig losgehen“, sagt Jana Bröckers vom Reitverein, die federführend für die Planung verantwortlich ist. Die Bauarbeiten sollen, so erklärt sie, sehr zeitnah anlaufen. Die Firmen stünden bereit. Auch, weil der Heeker Unternehmer Ludger Gausling den Verein mit seinen Beziehungen tatkräftig unterstützt. „Dafür sind wir sehr, sehr dankbar“, stellt Mattea Heinrich klar. Ob das Projekt noch in diesem Jahr beendet werden kann, steht allerdings noch nicht fest. Wichtig sei, dass es überhaupt erst mal losgehe.

Perspektivisch sollen zudem auch die Sanitäranlagen in der älteren Reithalle modernisiert werden. „Da haben wir im Rahmen des Förderprogramms ja noch etwas Zeit für“, so Jana Bröckers. Priorität hat der Jugend-Therapie-Trainingsraum. „Der entzerrt auch die Auslastung der Hallen“, sagt Jana Bröckers.

Und so viele Nachteile die Corona-Pandemie auch in allen möglichen Lebensbereichen mit sich bringt: Für die Errichtung des Jugend-Therapie-Trainingsraums ist die Krise sogar ein Vorteil. Denn wegen der Pandemie ruht der Trainingsbetrieb und kann so auch nicht durch die Bauarbeiten beeinträchtig werden.

Beides wäre ohne Fördergelder in der jetzt zugesicherten Höhe für den Reitverein nicht zu realisieren. „Aus den normalen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, wäre das undenkbar gewesen“, bringt es die Vorsitzende Mattea Heinrich auf den Punkt.