Fast ein Viertel ist schon vergeben

In Sachen Vermarktung ist auch einiges bereits in trockenen Tüchern und in der Anbahnung, wie Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff bestätigt. Und dies, obwohl die Gemeinde in die offensive Vermarktung nun erst so richtig einsteige.

Planmäßig hatten die Erschließungsarbeiten auf den Zubringerstraßen im Herbst abgeschlossen werden können, es folgten die Arbeiten auf dem Gelände selbst. Eine Herausforderung, schließlich mussten aus einem 82 000 Quadratmeter großen Grundstück 20 kleinere gemacht werden.

Das machte umfangreiche Erdarbeiten notwendig, unter anderem mussten Abwasser- und Regenwasseranschlüsse eingerichtet und Stromkabel verlegt werden. Diese Arbeiten konnten mittlerweile beendet werden, sodass nun der Fokus auf die Arbeiten oberhalb der Erdoberfläche gerichtet werden kann.

​Eine Schottertragschicht wurde bereits aufgetragen, es wurde planiert und verfestigt, Randsteine sind gesetzt. „Wenn die Witterung mitspielt, werden Mitte Februar die Asphaltierungsarbeiten starten können“, berichtet Herbert Gausling. Angepeilt ist die sechste Kalenderwoche (ab 8. Februar), aber: „Wir brauchen dazu eine gewisse Wärme.“ Der Leiter des Fachbereichs Bauen, Planen und Verkehr denkt dabei auch an Winter in jüngerer Vergangenheit, in denen der Frost erst in den ersten Monaten des neuen Jahres eingezogen war.

Und so lässt sich ein Zielzeitpunkt für den Abschluss der Erschließungsarbeiten, für die insgesamt zwei Millionen Euro veranschlagt sind und die auch durch die Vermarktung der Grundstücke refinanziert werden sollen, nicht exakt festzurren. „Im Frühjahr werden wir aber sicher durch sein“, so Gausling.

Parallel wird die Gemeinde in die aktive Vermarktung einsteigen, wie Franz-Josef Weilinghoff ergänzt: „Ich habe immer gesagt, erst die Erschließung sicherstellen, dann die Vermarktung.“ Aber auch schon jetzt kann der Bürgermeister ein erstes Fazit ziehen: „Es läuft sehr gut an.“ Ein Rückblick: Ein Kindergarten und ein Baumarkt haben sich bereits angesiedelt, ein Autohaus nun ebenso. Ein Bauunternehmen und eine Tischlerei planen dies.

Die Kontur der Straßen ist schon erkennbar. Foto: Michael Schley

Etwa 6,5 Hektar Gesamtnutzungsfläche bietet das Gelände, zieht man die benötigten Flächen für die Erschließung ab. 1,5 Hektar davon seien bisher etwa vergeben, so der Bürgermeister. Nicht hinzugerechnet sind Hallen im Bestand.

​„Obwohl wir noch gar nicht in die Offensive gegangen sind, liegen bereits viele Anfragen vor“, so Weilinghoff. Interessenten kommen dabei sowohl aus Heek als auch von außerhalb. Die attraktive Lage an der A 31 sei sicher ein wesentlicher Grund.

Der vom Bürgermeister erhoffte Branchenmix zeichne sich bereits ab. Ausgeschlossen sind indes Einzelhandel und Betriebe, die eine hohe Wasserbelastung mit sich bringen, da das Gelände in einem Wasserschutzgebiet liegt.

Nun wartet die Gemeinde die Resonanz auf die anlaufende offensive Vermarktung ab. „Letztlich wird nicht zuletzt die Politik mitentscheiden, nach welchen Kriterien die Grundstücke vergeben werden“, so Franz-Josef Weilinghoff. Über jede einzelne Interessensbekundung wird folglich entschieden. „Wir freuen uns auf jede Bewerbung. Dabei haben wir keinen Zeitdruck, wir sind natürlich am Ball“, so Weilinghoff.