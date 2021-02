Dafür benötigt sie knapp 10 000 Euro. Darum ist die Hilfe aller Heeker und Nienborger gefragt. Das Spezialrad ist ein Dreiradtandem, auf dem die Nutzer nebeneinander sitzen können – eine Person lenkt und beide können treten. Das Fahrrad ist für Menschen gedacht, die durch Einschränkungen nicht mehr in der Lage sind, ein herkömmliches Fahrrad zu nutzen. Finanziert werden soll die Anschaffung über eine Crowdfunding-Aktion bei der Volksbank Gronau-Ahaus.

In die sogenannte Finanzierungsphase hat das Projekt es bereits geschafft. In den nächsten 30 Tagen sollen die anvisierten 9850 Euro erreicht werden. Bis zum Dienstag hatten bereits 78 Unterstützer 3312 Euro gespendet.

Eine Spende ist mit wenigen Klicks über die Projektseite des Geldinstituts möglich. Die Volksbank steuert für jede Spende ab fünf Euro 20 Prozent hinzu. „Wir sind optimistisch, dass wir es am Ende tatsächlich schaffen können“, sagt Arnold Terliesner von der Bürgerstiftung. „Wir brauchen aber weiterhin noch ganz viel Unterstützung.“ Für den Fall, dass es am Ende nicht reicht, war alle Mühe umsonst. Das Geld würde dann an die Spender zurückgehen. Nur wenn die Zielsumme erreicht wird, steht der Anschaffung des Spezialfahrrads nichts mehr im Wege.

​„Darum hilft auch jede noch so kleine Spende“, so Arnold Terliesner. Spenden sind übrigens auch anonym möglich. Auch die Höhe einer Einzelspende ist für andere nicht einsehbar. Nur der Gesamtstand wird angezeigt.

Das Spezialfahrrad sei, erklärt Arnold Terliesner, leichter zu bedienen als die sogenannten Rollfietsen der Bürgerstiftung. Für die Rollstuhl-Fahrräder brauche man schon etwas Übung. „Das Dreiradtandem ist einfach alltagstauglicher und zugleich bequemer für den Transportierten.“ Und man sitzt neben- statt hintereinander.