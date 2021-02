Träger für Nienborger Kita gefunden

Den gab es mit der Outlaw gGmbH aber doch – und die hat auch gleich den Zuschlag für die Einrichtung der neuen Kita erhalten. Im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat sich einstimmig für den neuen Träger entschieden.

Interessantes Angebot

„Das war ein interessantes Angebot, vor allem was die Öffnungszeiten angeht“, beschreibt SPD-Fraktionschef Hermann-Josef Schepers die Entscheidungsfindung. Am 27. Januar hatte sich Outlaw einem Gremium aus Ratsvertretern, Gemeindeverwaltung, Kreis-Jugendhilfeausschuss und Kreisjugendamt vorgestellt. „Die Outlaw gGmbH bietet von Haus aus andere Öffnungszeiten an, das DRK hätte die gleichen wie in Heek – das ist weniger“, spricht Schepers einen Punkt an, der schon im Vorfeld allen Fraktionen wichtig war.

Auch der CDU . „Wir haben immer schon gesagt, dass wir uns flexiblere Öffnungszeiten wünschen“, sagt deren Fraktionsvorsitzender Walter Niemeyer mit Blick auf die beiden Träger der Heeker und Nienborger Kindertagesstätten, Kirchengemeinde und DRK. Aber auch sonst habe das Outlaw-Konzept den Ausschlag gegeben. „Das war sehr ausführlich und beeindruckend, alle Arbeitskreis-Mitglieder waren davon angetan. Wir sind sehr zufrieden damit, diese Lösung gefunden zu haben.“

Entscheidung fällt leicht

„Die Entscheidung fiel leicht“, beschreibt auch Bernhard Holtkamp für das Dinkelbündnis. Der neue Träger habe sich bei der Vorstellung sehr überzeugend präsentiert und auch für seine Fraktion seien die flexiblen Öffnungszeiten ein wichtiges Argument gewesen.

Outlaw Die Outlaw gGmbH ist ein bundesweiter Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Seit 1987 wurden zunächst im Raum Greven schwer erziehbare Jugendliche betreut, seit ungefähr 20 Jahren ist Outlaw auch Träger von Kindertagesstätten, mittlerweile gibt es davon 55, unter anderem auch in Ochtrup. Im Kreis Borken wird Nienborg der erste Outlaw-Kitastandort. Bundesweit hat die gemeinnützige Gesellschaft rund 1900 Mitarbeiter. ...

„Wir freuen uns sehr, dass wir genommen wurden“, sagt Outlaw-Kita-Bereichsleiterin Sandra Krümpel. Und sieht dem Aufbau der neuen Einrichtung entspannt entgegen. „Ich habe schon zehn Kitas mit aufgebaut und Erfahrung mit Übergangslösungen.“

Schließlich sollen bereits in wenigen Monaten die ersten Kinder kommen – unmöglich, bis dahin ein neues Gebäude erreichtet zu haben. „Da werden wir was finden“, kann sie dieses Problem nicht aus der Ruhe bringen. „Ich habe schon alle Übergangslösungen gemacht – vom Container bis zur Gaststätte.“

Suche nach geeigneten Räumen

Gemeinsam mit der Heeker Verwaltung will sie in den nächsten Wochen nach geeigneten Räumen in Nienborg Ausschau halten. „Das kriegen wir schon hin.“ Der endgültige Standort der neuen Einrichtung soll im Bereich des Baugebiets Hoffstätte/Sanderskamp sein.