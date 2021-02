Der Schnee hat nicht nur positive Seiten – an der einen oder anderen Stelle hat er in den vergangenen Tagen auch für unangenehme Überraschungen gesorgt: Plötzlich war da beispielsweise eine zentimeterdicke Schneeschicht auf dem Dachboden vom Hohen Haus auf der historischen Ringburganlage in Nienborg. Hausverwalter Bernhard Hartmann hatte alle Hände voll zu tun, damit der Bote des Winters das alte Gebäude nicht nachhaltig schädigt.