Zumindest an jenen Stellen, an denen es notwendig ist. Genau dafür gilt es aber erst einmal zu wissen, wie der Ist-Zustand überhaupt ist. Genau deshalb arbeitet die Gemeinde schon seit geraumer Zeit an einem sogenannten ländlichen Wegekonzept. Auf dessen Basis sollen zukünftige Investitionsentscheidungen getroffen werden.

​„Wir werten derzeit die gesammelten Daten intern aus“, berichtet Bauamtsleiter Herbert Gausling auf Redaktionsanfrage. Wann genau diese Arbeiten abgeschlossen sind, ist noch nicht klar. Fakt ist aber, dass durch die Auswertung ein Soll-Konzept erarbeitet wird. Dieses soll laut Verwaltung noch im ersten Quartal dieses Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt und diskutiert werden.

Entwicklung noch unklar

Möglicher Knackpunkt: Noch ist nicht absehbar, wie sich die Lage rund um die Corona-Pandemie entwickeln wird. Doch genau davon hängt ab, wie eine Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgen kann. Mutmaßlich muss die Art und Weise kurzfristig entschieden werden. Davon ab ist der Plan, dass der Gemeinderat das Konzept noch in der ersten Jahreshälfte absegnen kann.

​Doch wofür eigentlich der ganze Aufwand? Immerhin wurde für die Erhebung die Landwirtschaftskammer NRW beauftragt und die Kosten sollen sich am Ende auf 25 000 bis 27 000 Euro belaufen. Ganz einfach: Auf Basis dieses Konzepts ist für die Gemeinde möglich, Fördergelder zu beantragen.

Über das Programm Förderrichtlinie Wirtschaftswege ist es Kommunen bis 10 000 Einwohnern möglich, für die Modernisierung ländlicher Infrastruktur, also auch der Sanierung von Wirtschaftswegen, Fördergelder vom Land zu erhalten.

Und das gar nicht mal so wenig: je Vorhaben 60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens 500 000 Euro oder bei Vorhaben gemäß regionaler Leader-Entwicklungsstrategie 70 Prozent. Absegnen muss das Konzept am Ende die Bezirksregierung Münster.