Heek/Nienborg -

In dieser Woche (am 22., 23. und 24. Februar) wird im Gemeindegebiet die Sperrgutabfuhr durchgeführt. Start ist am Montag im Ortsteil Heek. Am Dienstag ist die Abfuhr in Nienborg und am Mittwoch in den Bauerschaften Ahle, Averbeck, Wext, Wichum und Callenbeck.