Und jetzt steht auch noch eine Vergrößerung des Bürgerhauses im Raum. Der Wunsch wurde bereits vor längerer Zeit von den Vereinen, die das Bürgerhaus nutzen, an die Verwaltung herangetragen. An-, Um- oder Neubau? Vieles ist erst mal denkbar für den denkmalgeschützten und ältesten erhaltenen Bauernhof in der Gemeinde. Doch bevor politische Entscheidungen getroffen werden, sollen erst einmal der tatsächliche Bedarf und die tatsächliche Nutzung mit einer Umfrage ermittelt werden. Die Online-Umfrage ist noch bis kommenden Sonntag (28. Februar) geschaltet. Die Ergebnisse des Fragebogens sollen den politischen Gremien bei der Entscheidungsfindung helfen.

https://www.heek.de/bauen-wirtschaft/bauen-kaufen-wohnen/merkblaetter-formulare/umfrage-zur-nutzung-des-eppingschen-hofs/?vs=1