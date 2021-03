Erklärungen im Angriffsmodus

Anlass für die Aussprache war ein Zeitungsbericht, in dem die geschäftlichen Verbindungen zwischen den Dinkelbündnis-Mitgliedern Prof. Dr. Berthold Wigger , Bernhard Holtmann und Sebastian Franzbach mit dem ortsansässigen Unternehmer Ludger Gausling in Sachen Macher-Campus auf dem Ex-Hülsta-Gelände offengelegt wurden.

Die von Prof. Wigger gestenreich vorgetragene Stellungnahme war vor allem ein Austeilen: Gegen die Presse, die Dinge erheblich verändert sowie falsch und vollkommen verdreht dargestellt habe, gegen die Fraktionschefs von CDU und SPD , die auf den Unternehmer zugegangen und ihn mit der Behauptung „regelrecht verrückt gemacht“ hätten, das unter dem Firmennamen „Trion“ agierende Trio habe sich nicht korrekt verhalten. Gegen ein nicht namentlich genanntes weibliches Mitglied der CDU-Fraktion, das den bis zum Wochenende noch nicht veröffentlichten Sachverhalt der Zeitung gesteckt haben soll.

Gegen Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff, den er hart an der Grenze zur Beleidigung anging, weil er das Wort „Korruptionsgedanke“ benutzte: „Ich weiß nicht, ob Sie immer nachdenken, bevor Sie den Mund aufmachen.“

Wer auch nur den Hauch einer Einsicht erwartet hatte, dass man die geschäftliche Verbindung zwischen den Spitzen einer politischen Gemeinschaft und einem der wirtschaftlich stärksten Unternehmer vor Ort auch feinfühliger hätte kommunizieren können, wurde enttäuscht. Stattdessen skizzierte Prof. Wigger noch einmal den zeitlichen Ablauf der Zusammenarbeit, die kurz nach der Wahl mit einem lockeren Gespräch zwischen ihm und Gausling begonnen haben soll, und betonte dabei immer wieder, dass an dem Vorgehen rechtlich nichts beanstandet werden könne. Etwas später habe das unter dem Namen Trion Consulting auftretende Trio aus Prof. Dr. Berthold Wigger, Bernhard Holtmann und Sebastian Franzbach den Auftrag erhalten, eine Kommunikationsstrategie, eine Marke und ein Logo für den von Ludger Gausling geplanten Macher-Campus zu entwickeln.

Den Einwand des Bürgermeisters, dass „Trion“ trotz eigener Homepage noch nicht als Firma eingetragen ist, konterte Prof. Wigger: „Wenn Sie von Unternehmensformen nichts verstehen, ist das Ihre Sache.“ Am 11. Dezember habe es einen Workshop mit Mitarbeitern von Ludger Gausling – unter denen auch ein CDU-Fraktionsmitglied gewesen sei, wie er ausdrücklich betonte – gegeben, auf dessen Basis die Marke „Maakwi“ und ein Logo entwickelt wurden.

Die Ergebnisse seien dann bei einem weiteren Workshop am 3. Februar vorgestellt worden. Erst da habe Gausling erwähnt, dass er sich vorstellen könne, noch weitere Flächen auf dem Hülsta-Gelände zu erwerben. Daraufhin hätten die drei Dinkelbündnis-Trion-Auftragnehmer ihm erklärt, dass dafür die Verwaltung zuständig ist und sie als Ratsmitglieder ihn nicht unterstützen dürften und würden. Sie selbst hätten sich daraufhin am 11. Februar an den Bürgermeister und die anderen Fraktionsspitzen gewandt und erklärt, dass sie bei Grundstücksverhandlungen auf dem Gelände befangen seien. Für Franz-Josef Weilinghoffs Politikverständnis zu spät: „Es gibt eine Offenbarungspflicht“, wies er auf die Gemeindeordnung hin.

Selbst wenn juristisch nichts beanstandet werden könne: „Für alle Ratsvertreter ist das ein Schaden“, bedauerte CDU-Fraktionschef Walter Niemeyer den Vorgang. „Wie sollen wir denn jetzt dem Bürger entgegentreten?“ Dass zwei Ratsmitglieder gleich nach einer Wahl einen Beratervertrag mit einem der maßgeblichen Unternehmer der Gemeinde abschließen, habe es in Heek noch nicht gegeben.

So sah es auch SPD-Fraktionsführer Hermann-Josef Schepers: „Ich glaube nicht, dass wir Ihnen rechtlich etwas vorwerfen können – aber moralisch. Sie haben vorher alle anderen mit sehr hohen Maßstäben gemessen.“ Dass die drei Dinkelbündnismitglieder erst dann übers Internet die Öffentlichkeit suchten, als sie vom Interesse der Zeitung wussten, habe er wie eine Flucht nach vorn erlebt: „Das gibt einem zu denken.“

Für die Dinkelbündnis-Fraktion versprach Birgit Wüsten, dass sich die drei Trion-Gründer auch bei innerfraktionellen Besprechungen aus dem Raum entfernen, wenn es um das Ex-Hülsta-Gelände geht.