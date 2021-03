Und für den reicht es für Politiker nicht nur, sich juristisch korrekt zu verhalten, sondern auch in einer gewissen moralischen Bandbreite korrekt aufzutreten.

Der Zwiespalt zwischen juristischer und moralischer Korrektheit sorgt gerade in Heek für Wirbel, weil drei Mitglieder der Wählergemeinschaft Dinkelbündnis mit ihrer Firma Trion bereits im Dezember einen Beratervertrag mit einem ortsansässigen Unternehmer abgeschlossen haben, diese Tätigkeit aber erst am 11. Februar dem Bürgermeister meldeten und erst Anfang März öffentlich machten.

Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Juristisch ist das geschäftliche Gebaren wohl nicht zu beanstanden. Aber die Verletzung von Gesetzes-Paragrafen wirft den Beteiligten ja auch niemand vor. Vielmehr geht es einzig um die Frage: Wann wäre politisch anstandshalber der richtige Zeitpunkt gewesen, diese Verflechtung zwischen Amt und beruflicher Tätigkeit öffentlich zu machen?

Schon etwas Besonderes

Natürlich kommt es immer wieder vor, dass Unternehmer aus einem Ort zusammen Geschäfte machen – und dass einer von ihnen auch ein politisches Amt inne hat. Aber wenn gleich drei führende Köpfe einer großen Fraktion unmittelbar nach einer Wahl eine geschäftliche Beziehung zu einem Unternehmer eingehen, der in eines der aktuell größten Projekte der Gemeinde involviert ist, dann ist das schon etwas Besonderes. Nochmal: Das muss gar nicht verwerflich sein. Aber da hätte es der gerade vom Dinkelbündnis immer wieder so vehement geforderten Transparenz genutzt, von Anfang an die Karten aufzudecken und die Öffentlichkeit über die Beziehung zu informieren.

Und selbst im Nachhinein wäre es doch das Einfachste gewesen, zu sagen: Okay, wir hätten das vielleicht ein bisschen anders machen können, tut uns leid. Dann hätten alle einmal tadelnd mit dem Zeigefinger gewinkt und die Sache wäre bald erledigt gewesen.

Kein Anflug von Selbstkritik

Stattdessen: Kein einziger Anflug von Selbstkritik ist zu spüren, Schuld an der Eskalation sind einzig die anderen, der Bürgermeister, die anderen Ratsfraktionen, die Presse. Eine Mentalität irgendwo zwischen „Mia san mia“ und Wagenburg. Mit dem Kopf durch die Wand.

Jedem, der das Vorgehen des Trion-Trios auch nur ansatzweise bemängelt, wird wahlweise Unwissenheit, gefährliches Halbwissen, schlechte Recherche oder einfach nur böse Absicht unterstellt.

Bei allem Respekt vor akademischen Graden: Auch auf dem platten Land gibt es nicht nur Baumschulen und für den Schulabschluss reicht es auch hier nicht, einen Kuhstall ausmisten zu können.

Gewisse Grundintelligenz

Eine gewisse Grundintelligenz darf ein Uniprofessor also auch außerhalb seines Hörsaals anderen zugestehen. Ein gutes Beispiel für die Gefahr, die diese Einstellung birgt, zeigte sich gleich im nächsten Tagesordnungspunkt der jüngsten Ausschusssitzung: Da hielt Prof. Wigger ein flammendes Plädoyer dafür, die Vergaberichtlinien für Grundstücke zu ändern – unter anderem dadurch, der zu erwartenden Gewerbesteuer weniger Bedeutung beizumessen und so Startups eine bessere Chance zu geben.

Bestimmt eine überlegenswerte Idee – die allerdings dadurch, dass dies genau der Geschäftszweig ist, für den der Beratervertrag geschlossen wurde, einen schalen Beigeschmack erhält.

