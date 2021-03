Die Grundvoraussetzungen sind geschaffen. Die DFI-Anlage wurde bereits aufgestellt. Nicht wie ursprünglich geplant an der Haltestelle „Donnerberg“, sondern jetzt eben vor dem Rathaus. Die Haltestelle ist laut RVM stärker frequentiert und biete sich darum besser an. ​„Geplant ist die Fertigstellung in der zehnten oder elften Kalenderwoche“, sagt RVM-Pressesprecher Tino Nitsch . Also in den kommenden zwei Wochen. Im Kreis Borken gibt es solche Anlagen bereits – etwa in den Nachbarkommunen Schöppingen und Gronau.

Zusammenspiel von mehreren Akteuren

Dass sich in Heek alles seit Monaten hinzieht, hat laut RVM eine Vielzahl von Gründen. ​„Es handelt sich immer um ein Zusammenspiel von mehreren Akteuren“, erklärt der Pressesprecher. Dazu zählen bauliche Belange, der Stromversorger Westnetz und die Datenbereitstellung aller Verkehrsunternehmen, die an der DFI-Anlage partizipieren möchten. Hake es an einer Stelle, verzögere dies den gesamten Prozess.

Auch sei die Corona-Pandemie „nicht förderlich für den Prozess gewesen“. Ursprünglich waren Installation und Inbetriebnahme für Anfang 2020 geplant. Dann hieß es seitens RVM Ende 2020 und jetzt wird es der März 2021.

Die DFI-Anlage überträgt in Echtzeit die exakte Ankunftszeit eines Busses – als zusätzliche Serviceleistung für Fahrgäste. Trifft ein Fahrgast eine oder zwei Minuten später an der Haltestelle ein, so sieht er laut RVM direkt, ob seine Linie schon abgefahren ist oder eben nicht.