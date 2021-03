Am Montag waren es zunächst sieben. Das zog am Dienstag (16. März) nicht nur einen Massentest nach sich, sondern rief auch das Dezernat für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Münster auf den Plan. ​17 Abstriche wurden in der Firma, die im Gewerbegebiet Heek-West eine Produktionshalle betreibt, genommen, berichtet Kreis-Pressesprecher Karlheinz Gördes. „Es handelt sich dabei um Personen, die mit den Infizierten Kontakt hatten oder gehabt haben könnten.“ Die Ergebnisse werden bereits für den heutigen Mittwoch (17. März) erwartet.