Dafür müsste es wohl schon im Portemonnaie der Besitzer wehtun.

Das Stichwort lautet Grundsteuer C: Mit dieser Steuer erhalten Kommunen ab 2025 die Möglichkeit, baureife Grundstücke zu bestimmen und dafür einen gesonderten Hebesatz bei der Grundsteuer festzusetzen. ​Der Bundestag stimmte im Oktober 2019 der Grundsteuerreform zu. Ziel ist es, baureife Grundstücke für eine Bebauung zu mobilisieren und zu verhindern, dass sie nur als Spekulationsobjekte gesehen oder für spätere Generationen zurückgehalten werden.

Genau diese Steuer brachte jetzt die SPD-Fraktion im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss mit einem Antrag ins Spiel.

„ Es muss richtig weh tun, damit was passiert. Es muss richtig weh tun, damit was passiert. “ Hermann-Josef Schepers (SPD)

Die SPD geht in ihrem Antrag von etwa 150 unbebauten Grundstücken in Heek aus. „Diese Grundstücke möchten wir an den Markt bekommen. Es geht uns nicht um zukünftige Flächen“, machte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hermann-Josef Schepers in der Sitzung deutlich. „Aber es muss richtig weh tun, damit was passiert.“

​Das Dinkelbündnis in Person von Prof. Dr. Berthold Wigger hielt dagegen, dass die Grundsteuer C kein gutes Werkzeug sei. Leute mit viel Geld würden dann Grundstücke von Leuten mit wenig Geld kaufen, denen die Steuern zu hoch seien. Das sei keine gute Umverteilung der Flächen.

Steuer ist keine neue Erfindung

Übrigens ist die Grundsteuer C keine neue Erfindung. 1961 wurde sie zum ersten Mal in Deutschland eingeführt. Aber schon im Juni 1964 schaffte der Deutsche Bundestag sie wieder ab. Als Grund wurde angeführt, dass sich die erhoffte Wirkung einer Erhöhung des Grundstücksangebots nicht erfüllt habe.

„Wir bleiben an dem Thema dran“, stellte Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff im Ausschuss klar. Heißt auch, dass die Verwaltung jetzt die aktuellen Zahlen heraussucht, wie viele baureife Grundstücke nicht bebaut sind.