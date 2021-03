Über Monate haben die Jungseinen mobilen Hühnerstall gebaut. Dass es mal 149 Hühner und drei Hähne werden würden, war so eigentlich gar nicht geplant. Auf dem Hof Niehues, der auf Bullen- und Ferkelmast spezialisiert ist, fing das mit dem Federvieh vor zwei Jahren ganz überschaubar an. Paul und sein Opa bauten einen alten Schuppen zum Hühnerstall um. Geplant waren sieben Hühner. „Doch dann waren es doch direkt zwölf“, erinnert sich der Zwölfjährige lachend. ​Und weil Paul die Eier voll Eifer unter den Nachbarn und in der Familie verteilte, wurden immer mehr auf die kleine „Produktion“ aufmerksam. „Irgendwie waren es plötzlich zu wenig Eier“, blickt Paul Niehues zurück. Und dann kam auch noch Corona.