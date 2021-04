Kita-Grundstück in Nienborg ist gefunden

Nienborg -

Die Zeit drängt. In Nienborg werden die Kitaplätze knapp. Nicht perspektivisch, sondern akut. Nach dem abgeschlossenen Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2021/22 steht fest: In Nienborg muss sich etwas tun. Und das wird es auch. Eine neue Kindertagesstätte wird entstehen. Am Ostrand des Ortsteils.