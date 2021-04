Heek -

Rund 6,5 Hektar Nutzfläche bei einer Gesamtgröße von 82 000 Quadratmetern: Das ehemalige Hülsta-Areal an der B 70 und in direkter Nähe zur A 31 ist bei Gewerbetreibenden in der Region ein Begriff. 20 Gewerbeflächen sind zu vergeben.