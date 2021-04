Die Pflasterarbeiten sind angelaufen, das Feuerwehrspielgerät steht, die geschwungenen Sitzgelegenheiten sind angelegt.

Nach derzeitigem Stand sollen die Arbeiten schon Ende Mai komplett abgeschlossen sein, sagt Bauamtsleiter Herbert Gausling. Obwohl es bereits leichte Verzögerungen im Zeitplan gibt: Nicht jeder Arbeitsschritt lässt sich etwa bei Frost durchführen, die Firmen haben volle Auftragsbücher. Da heißt es dann auch mal, etwas Geduld mitbringen zu müssen.

Die rund 265 000 Euro teure und zu 65 Prozent geförderte Umgestaltung des Platzes soll zwei Aspekte in Einklang bringen: Aufenthaltsqualität und Stellflächen für Autos. Das war in der Vergangenheit nur bedingt gegeben – nicht selten parkten Autos direkt an den Sitzbänken.

Parken wird neu strukturiert

In Zukunft soll das Parken entlang der Zufahrt zum Edeka-Markt mit Hilfe von Bepflanzungen neu strukturiert werden. Bepflanzung ist ein gutes Stichwort: Denn nach den Pflasterarbeiten steht schon die Begrünung an. Und dann bekommt auch die alte Feuerwehrpumpe wieder ihren Platz.

​Die soll auch weiterhin an die ehemalige Nutzung des Platzes erinnern. Aktuell wird die Pumpe noch im Bauhof verwahrt. Zu Beginn der Arbeiten hatten Mitarbeiter des Bauhofs sie demontiert und abtransportiert.

Etwas Pflege hat sie inzwischen auch erhalten. „Sie wurde vollständig überarbeitet“, berichtet der Bauamtsleiter: Sie wurde sandgestrahlt, verzinkt und anschließend in feuerwehrrot pulverbeschichtet, um Korrosion und Kratzern vorzubeugen.