Beides steht für beginnendes Leben: ein Neugeborenes und ein Baumsetzling. Beide müssen sich in der Umwelt behaupten. Einer Umwelt, die es zu schützen gilt. Genau deshalb ist in Heek jetzt verwaltungsseitig die Idee entstanden, diese beiden Aspekte symbolisch miteinander zu verbinden. So soll fortan für jedes neugeborene Kind in der Gemeinde Heek ein Baum gepflanzt werden. Nicht von irgendwem und nicht irgendwo, sondern von den Eltern des Babys auf dem eigenen Grundstück.