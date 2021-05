.Viele faszinierende Bilder, vor allem reizvolle Naturaufnahmen, ziehen den Leser in den Bann. Da kommt Lust auf, die eigens für das Buch erstellte 110 Kilometer lange GPS-Radroute von der Mündung in Holtwick bis zum Zusammenfluss mit der Vechte in Neuenhaus abzufahren.