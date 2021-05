Schließlich wird es demnächst weitergehen, wenn die Familie Schwietering nach dem Umbau ein Bistro-Café dort eröffnet. Genau 140 Jahre, nachdem an dieser Adresse zum ersten Mal ein Bier ausgeschenkt wurde. Hermann Lütke Wissing hat die Geschichte des Hauses, die auch die Geschichte seiner Familie ist, bis in dieses Jahr recherchiert: Bis 1881 war in dem Vorläuferhaus des heutigen Gebäudes eine Tuchmacherwerkstatt eingerichtet, ehe dessen Besitzer Lammers darin die Gaststätte „Zur Sonne“ eröffnete. Zur gleichen Zeit führte Hermann Lütke Wissings Großvater – der ebenfalls Hermann hieß – ein eher karges Leben. Als gelernter Zimmermann verdiente der damals 23-Jährige gerade einmal 25 Pfennig die Stunde, zu wenig, um davon eine Familie zu ernähren. Deshalb beschloss er nach seiner Verlobung mit Anna Bewer, nach Amerika auszuwandern und sich dort ein besseres Leben aufzubauen.