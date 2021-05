Heek -

Von Till Goerke, tgo

An der Kreuzschule tut sich einiges: Die Sporthalle wird zu einem Kultur- und Sportzentrum erweitert, der Schulhof in mehreren Abschnitten umgestaltet. Angepasst an den Ganztag und auch vor dem Hintergrund des 2022 anstehenden 50-jährigen Bestehens. Selbst im Keller der Schule wird etwas passieren: Die Ölheizung wird ausgetauscht.